Fortnite, annunciato il concerto di Diplo, Young Thug e Noah Cyrus: data e orari

Con la Stagione 3 di Fortnite ormai avviata, Epic Games è tornata a puntare su una delle sorprese più gradite della passata stagione, ovvero la modalità Party Reale, con un nuovo concerto che avrà ancora una volta come protagonista Diplo!

Diplo tornerà sul palco principale di Party Reale con una residency come DJ in diretta per presentare il suo ultimo album, Diplo Presents: Thomas Wesley, che offre "un sound tutto nuovo in cui la vecchia frontiera e il futuro si scontrano". L'evento vanterà anche ospiti speciali del calibro di Young Thug e Noah Cyrus, e prenderà il via alle ore 03:00 di venerdì 26 giugno.

Non è obbligatorio arrivare in tempo: coloro che si collegheranno dopo potranno seguire il resto dello spettacolo, a patto di entrare prima della fine. Inoltre, com'è ormai abitudine, è già stata programmata una replica completa per le 18:00 di lunedì 29 giugno, un orario sicuramente più comodo per i fan italiani. Un evento sicuramente da non perdere prima della pausa estiva di Fortnite che comincerà il 3 luglio.

Per festeggiare la premiere dell'album, Epic Games riproporrà alcuni dei costumi preferiti dei giocatori, come Mortafiamma, Desperado, Rio Grande, Frontiera, Ladrona e Vita notturna insieme all'emote Esilarante. Saranno disponibili nel Negozio oggetti a partire dalle 02:00 di giovedì 25 giugno, ma nel frattempo potete ammirarli nell'immagine allegata in calce.