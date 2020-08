Fortnite: annunciato il torneo Alza la Coppa, in palio un'emote esclusiva

Anche in piena estate Epic Games continua a supportare il suo Fortnite Capitolo 2 con delle nuove competizioni ufficiali e nelle ultime ore ha svelato tutto quello che c'è da sapere sul torneo Alza la Coppa.

L'evento in questione si terrà il prossimo martedì 18 agosto 2020 e permetterà ai giocatori di tutto il mondo di formare una squadra per competere contro gli altri utenti ed aggiudicarsi un premio esclusivo: l'emote che dà il nome al torneo, ovvero Alza la Coppa. I partecipanti che registreranno il punteggio più alto riceveranno in regalo l'emote, la quale arriverà nel negozio oggetti di Fortnite in un secondo momento. Visitando il sito ufficiale del battle royale è possibile dare un'occhiata al lungo regolamento ufficiale nel quale trovate tutte le informazioni su come partecipare alla competizione.

A proposito di oggetti esclusivi del negozio, vi ricordiamo che completando la beta di Marvel's Avengers potrete ricevere gratuitamente il piccone Spacca-Pugni di Hulk e Iron Man in Fortnite Battaglia Reale. La beta del gioco è attualmente disponibile per tutti i giocatori PS4 e per quelli Xbox One e PC che hanno effettuato il preorder.

