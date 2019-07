Fortnite: annunciato un torneo competitivo in esclusiva su PS4

I giocatori competitivi dei battle royale sono naturalmente concentratissimi sulla Coppa del Mondo di Fortnite in arrivo proprio questo weekend, ma per chi è affamato di tornei non è l'unica cosa da tenere d'occhio, ed Epic Games solo adesso sta cominciando a sbottonarsi su cosa arriverà in futuro.

Nei giorni scorsi infatti è stato annunciato un torneo competitivo di Fortnite in esclusiva per i giocatori su Xbox One, e sembra che anche gli utenti PlayStation 4 riceveranno alla fine lo stesso trattamento. Lo ha annunciato Nathan Mooney, community manager di Epic Games, che ha svelato l'arrivo di un campionato dedicato ai giocatori PS4 dopo la Coppa del Mondo di Fortnite.

Non ci sono al momento informazioni sulla data d'uscita o sul format della competizione, ma probabilmente sarà qualcosa di simile all'evento Xbox One, che è aperto ai 1500 migliori giocatori del gioco, che si contenderanno il premio finale di un milione di dollari.

Naturalmente vi terremo aggiornati con tutte le informazioni a riguardo non appena saranno disponibili. Che ne pensate? Vi attira il premio finale? Cercherete di essere tra i 1500 partecipanti alla competizione o vi limiterete a fare da spettatori?

