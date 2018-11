Fortnite: annunciato il torneo Winter Royale con in palio 1 milione di $

La Fall Skirmish è terminata, ma Epic Games ha già pensato al futuro del panorama competitivo di Fortnite Battaglia Reale e quest'oggi ha annunciato il torneo online Winter Royale.

Il sistema di tornei online, reso pubblico lo scorso mese, verrà impiegato per determinare la lista dei partecipanti alla Fortnite World Cup. Questo mese la compagnia darà il via ad un evento di prova che simulerà le qualificazioni alla World Cup per raccogliere dati utili alla preparazione della procedura reale che si svolgerà in futuro.

L'evento di prova sarà composto da due parti: le qualificazioni al Winter Royale e le finali del Winter Royale. Il montepremi complessivo ammonterà a ben 1 milione di dollari. Durante le qualificazioni, i giocatori avranno diverse possibilità di ottenere un punteggio che consentirà loro di raggiungere le finali del Winter Royale. Verrà preso in considerazione il record che otterranno durante ogni sessione dell'evento.

I migliori giocatori di ogni regione di Europa e America del Nord verranno verificati e coloro che saranno definiti idonei verranno invitati a partecipare alle finali del Winter Royale nella loro regione. A seguire trovate il calendario completo:

Qualificazioni aperte alla Winter Royale : 24/11/2018 - 25/11/2018

: 24/11/2018 - 25/11/2018 Finali americane della Winter Royale : 11/12/2018 - 12/12/2018

: 11/12/2018 - 12/12/2018 Finali europee della Winter Royale: 30/11/2018 - 01/12/2018

I giocatori sono inoltre invitati a tenere d'occhio la scheda Eventi all'interno del gioco per restare sempre aggiornati. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 6.30 di Fortnite che ha introdotto la modalità Selvaggio West e la Dinamite... peccato che quest'ultima sia stata disabilitata nel giro di pochi minuti.