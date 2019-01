Fortnite AO: un torneo inedito a fianco degli Australian Open di tennis

Un nuovo torneo di Fortnite si profila all'orizzonte, con un'inedita partnership: gli Australian Open. Epic Games ha annunciato l'evento Fortnite Summer Smash, che si svolgerà durante il fine settimana del 26 e 27 gennaio.

Il torneo principale sarà in formato Solo, mentre personalità del Web e influencer parteciperanno a una competizione ProAm di beneficenza, al pari di quanto accaduto all'E3 dell'anno scorso.

Questi due eventi potranno contare un montepremi da record per il continente australiano: 500.000 Dollari australiani, corrispondenti a circa 357.000 Dollari americani. Il vincitore del torneo in Solo si porterà a casa ben 100.000 Dollari (australiani), una cifra ragguardevole. Invece i partecipanti del torneo di beneficenza potranno scegliere a quale ente donare la cifra vinta.

"Fortnite è un fenomeno globale e siamo entusiasti di ospitarlo agli Australian Open", ha dichiarato Craig Tiley, direttore degli Australian Open. "Il Fortnite Summer Smash all'Australian Open vedrà alcuni dei migliori giocatori di tutto il paese darsi battaglia solo poche ore prima dei migliori tennisti al mondo".

Questo è il primo importante crossover tra sport mainstream ed esport in l'Australia. Il Fortnite Summer Smash è un'eccellente opportunità per aiutare la scena a crescere. I principali creatori di contenuti australiani parteciperanno all'evento. Kathleen "Loserfruit" Belsten è una delle streamer più conosciute in Australia e si è dimostrata subito entusiasta: "Ho giocato un sacco a tennis e ora, giocare a Fortnite nella “casa” del mio sport preferito non ha prezzo”.