Fortnite: aperta una petizione (ironica) per far chiudere il Battle Royale di Epic Games

E' finita sotto l'occhio del ciclone in queste ore una petizione (ironica) nata nel weekend che chiede a Epic Games di chiudere definitivameente Fortnite. Gli autori (Chloe e Jaden) lamentano il fatto che i propri cari siano ormai risucchiati da questo popolare Battle Royale...

Chloe e Jaden fanno sapere come "mogli, madre e fidanzate sono decisamente infastidite dal successo di Fortnite, in quanto il gioco sottrae tempo prezioso alle relazioni umane." I due autori hanno spiegato come la petizione sia in realtà del tutto ironica, nata come provocazione, più che con reali intenti.

Tuttavia nel fine settimana la petizione ha riscosso un notevole successo, finendo sulle prime pagine di moltissimi quotidiani online e al momento più di 1.700 persone hanno dato la loro adesione. Gli autori non sembrano avere intenzione di sottoporre la petizione ad Epic Games, tuttavia il successo della stessa potrebbe convincere il publisher a rispondere in qualche modo sulle accuse di "rubare troppo tempo" alle persone.

Fortnite Mobile, in particolare, sta riscuotendo un notevole successo, avendo generato 15 miliardi di dollari di incassi dal lancio, avvenuto a metà marzo. Cifre elevatissime, che testimoniano l'immensa popolarità del gioco Epic, ad oggi uno dei titoli più giocati in assoluto su tutte le piattaforme.