Fortnite: l'apertura del competitivo su console, in arrivo eventi per PS4

Il competitivo di Fortnite si è sempre concentrato su PC, nonostante il cross play. La stessa World Cup di questo fine settimana (che vedrà anche l'azzurro Carnifex protagonista) verrà giocata su PC. Sembra però che Epic Games abbia tutta l'intenzione di coinvolgere le altre piattaforme su cui è presente il battle royale.

Il recente torneo Xbox X Fortnite è lì a dimostrarlo. Non solo: pare che anche il mobile (anche se al momento sono solo voci di corridoio) avrà i suoi tornei dedicati.

La novità, a quanto pare, è relativa a PlayStation 4. La console Sony riceverà il suo esclusivo torneo di Fortnite. L'annuncio è passato un po' in sordina. Un community manager di Epic ha rassicurato i giocatori di Sony sul subreddit di Fortnite che una Cup PS4 sta per arrivare.

I dettagli sono ancora fumosi ma qualcosa si sa: il montepremi per l'evento sarà probabilmente lo stesso che Epic ha usato per la maggior parte dei loro eventi recenti (ovvero $ 1.000.000). Il prize pool – nonostante la cifra enorme – pare ormai essere lo standard per quasi tutti i tornei organizzati da Epic.

Il problema delle versioni console di Fortnite è che non prevedono grosse opzioni di personalizzazione dell'esperienza di gioco per i giocatori. Frame rate e qualità sono praticamente limitati, ma questo potrebbe anche essere un bene visto che mette tutti allo stesso livello qualitativo.

Ora che Xbox One e PlayStation 4 si stanno aprendo al competitivo, rimane fuori Nintendo Switch. Chissà che Epic non decida di solleticare la community attiva sulla console Nintendo con qualche torneo dedicato.