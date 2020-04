Fortnite: l'app gratis arriva a sorpresa anche sul Google Play Store

Come ormai ben saprete, Epic Games ha deciso di non pubblicare Fortnite Battaglia Reale sul Google Play Store al suo debutto su Android, costringendo gli utenti a scaricare l'installer direttamente dal sito ufficiale. Sembra però che le cose siano cambiate ed è ora possibile accedere al gioco dallo store di Google.

Ecco di seguito il messaggio degli sviluppatori su questo inaspettato cambio di rotta:

"Dopo 18 mesi di permanenza di Fortnite su Android al di fuori del Google Play Store, abbiamo deciso di tornare sui nostri passi. Google mette in posizione di svantaggio il software non presente sul suo store sfruttando alcuni meccanismi che fanno apparire sugli schermi degli utenti dei messaggi che incutono timore e coinvolgono gli accordi con i produttori di hardware. Per via di questa serie di problematiche, abbiamo deciso di lanciare Fortnite su Android attraverso il Google Play Store. Continueremo comunque a supportare l'Epic Game App e il gioco al di fuori di Google Play. Speriamo che Google riveda le proprie politiche nel prossimo futuro, così che tutti gli sviluppatori possano liberamente ricevere i guadagni su Android e sul Play Store."

Vi ricordiamo infatti che la decisione principale per la quale il gioco non aveva raggiunto lo store di Google era la percentuale di guadagni trattenuta dal colosso di Mountain View, considerata troppo elevata dagli sviluppatori di Fortnite.

Nel caso in cui voleste scaricare Fortnite su Android potete quindi procedere al download direttamente dalla pagina ufficiale sul Google Play Store, che vi informerà anche circa la compatibilità del vostro dispositivo.

A proposito di novità del battle royale, avete dato un'occhiata al leak con tutte le skin e le emote di Travis Scott?