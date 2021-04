Fortnite, Apple accusa Epic: 'La causa serve a ravvivare l'interesse calante per il gioco'

Si inaspriscono i toni della battaglia legale tra Epic Games e Apple per Fortnite e le ormai note vicende legate alla "liberalizzazione" del sistema di microtransazioni su sistemi iOS. I portavoce della casa di Cupertino accusano Epic di aver imbastito questa operazione per "ravvivare l'interesse calante in Fortnite".

In vista del ritorno in tribunale previsto per il mese prossimo, Apple ha infatti deciso di prendere l'iniziativa stilando un documento di 500 pagine che illustra tutte le analisi preliminari e i risultati degli studi condotti dai propri avvocati e periti.

La documentazione prodotta da Apple comprende anche la minuziosa descrizione di Project Libery, ovvero del sistema che, a detta dei legali del colosso tecnologico di Cupertino, sarebbe stato adottato da Epic per mettere in cattiva luce l'operato di Apple e dipingerla come "il male" agli occhi dei milioni di giocatori di Fortnite Battaglia Reale.

Per gli avvocati di Apple, quindi, l'intera operazione condotta da Epic sarebbe stata pianificata da lungo tempo: "Fa tutto parte di una strategia mediatica ben precisa. Epic collabora con Cravath, Swaine & Moore LLP e una terza società di pubbliche relazioni sin dal 2019, e questa causa è soltanto il culmine di tali sforzi. Epic cerca di ritrarci come i cattivi in modo tale da poter ravvivare l'interesse calante dei giocatori per Fortnite. Eppure, ironia della sorte, quando Fortnite è uscito da iOS, Epic ha esortato i suoi giocatori a continuare a fruire i contenuti del titolo su console, PC e altri dispositivi, e questo non fa che dimostrare l'esistenza della concorrenza e l'assenza dei monopoli citati in questa causa".