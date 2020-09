Fortnite: Apple va al contrattacco e accusa Epic Games

Sembra proprio che la guerra tra Apple ed Epic Games causata dalle microtransazioni di Fortnite Capitolo 2 non sia destinata a finire. Pare infatti che l'azienda di Cupertino abbia deciso di contrattaccare accusando i creatori del battle royale di essere avidi.

Ecco quanto emerso dal documento di ben 67 pagine depositato presso un tribunale californiano e reperibile online:

"La causa avviata da Epic Games non è altro che un pretesto per guadagnare più denaro. Sebbene Epic si mostri al pubblico come un'azienda che agisce per un nobile scopo come una moderna Robin Hood, si tratta in realtà di un colosso multimilionario che si rifiuta di pagare per gli evidenti vantaggi che derivano dalla presenza dei suoi prodotti sull'App Store."

Dal documento emerge anche un altro dettaglio estremamente interessante, dal momento che permette di scoprire a quanto ammontano i guadagni di Epic Games dalla versione iOS di Fortnite Battaglia Reale, ovvero 600 milioni di dollari. Si tratta di una cifra incredibile, la quale non fa altro che evidenziare l'importanza per Epic della presenza del suo gioco sui dispositivi Apple.

In attesa di scoprire come andrà ad evolversi la situazione, sempre più complessa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulla guerra tra Apple e Fortnite, così da comprendere meglio le cause che hanno spinto le due aziende a darsi battaglia in tribunale.