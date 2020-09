Fortnite: Apple vs Epic Games, il processo non inizierà prima del 2021 inoltrato

Epic Games ed Apple sono ai ferri corti dallo scorso mese di agosto, da quando Epic ha aggiornato Fortnite per iOS introducendo gli acquisti diretti in-game per eludere la percentuale (30%) destinata ad Apple per ogni acquisto effettuato tramite App Store.

Ovviamente le due parti si stanno dando battaglia in tribunale ma l'iter sembra piuttosto lungo, l'udienza di fine settembre ha infatti stabilito come Epic Games abbia agito in malafede, essendo l'azienda perfettamente consapevole di aver violato le regole di Apple sui pagamenti, i compensi e le percentuali di ogni acquisto effettuato tramite App Store.

Il giudice non ha creduto alle parole di Tim Sweeney, il quale ha affermato che toccare il denaro è l'unico modo per smuovere la situazione nel caso di grandi aziende monopoliste come Apple. I rapporti tra due parti restano tesi ma come detto i tempi per la risoluzione del caso sono lunghi, secondo quanto riportato infatti il processo non si terrà prima di luglio 2021, al netto di ulteriori eventuali rinvii.

In attesa che la situazione si smuova, attualmente l'unica certezza è che Fortnite non è disponibile su iPhone e iPad mentre resta giocabile su Android (nonostante il ban da Google Play Store) tramite il download del file APK.