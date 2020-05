Fortnite: apri un forziere delle fazioni bloccato in diverse basi spia

I giocatori di Fortnite Stagione 2 possono dedicarsi alle nove sfide Assalto all'Agenzia. In questa mini-guida, in particolare, vi spiegheremo come completare la sfida che richiede di aprire un forziere delle fazioni bloccato in diverse basi spia.

Dove si trovano i forzieri delle fazioni bloccati? Cosa bisogna fare per aprirli, in modo da portare a termine la sfida? Vediamolo insieme.

Dove trovare i forzieri delle fazioni bloccati in Fortnite

I forzieri delle fazioni bloccati si trovano all'interno delle basi delle spie. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, sull'isola di Fortnite Stagione 2 sono presenti cinque basi delle spie, vale a dire le seguenti:

La Grotta , a sud-est dell'isola

, a sud-est dell'isola L' Agenzia , al centro della mappa

, al centro della mappa Il Pozzo , a sud-ovest dell'isola

, a sud-ovest dell'isola Lo Squalo , a nord-ovest dell'isola

, a nord-ovest dell'isola Lo Yacht, a nord-est della mappa

Le basi delle spie sono gli stessi luoghi in cui è possibile ottenere le armi mitiche di Fortnite Stagione 2, dopo aver sconfitto i relativi boss.

Come aprire i forzieri delle fazioni bloccati in Fortnite

Una volta che vi trovate all'interno di una base spia, dovete mettervi alla ricerca dei forzieri bloccati. Il modo più semplice per aprire questi forzieri è travestirsi da spia, cosa che potete fare entrando in una cabina telefonica. Quando siete travestiti da spia, infatti, per aprire un forziere bloccato vi basterà interagire con esso, come mostrato nel video riportato in cima.

Per completare la sfida non dovete far altro che aprire un forziere bloccato in tre basi spie differenti, scegliendo tra le cinque basi che abbiamo elencato in questa mini-guida.