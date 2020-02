Fortnite: apri le porte bloccate da uno scanner ID in partite diverse

Una delle sfide Briefing di Brutus della nuova Stagione 2 di Fortnite richiede di aprire le porte bloccate da uno scanner ID in partite diverse. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per portarla a termine.

Le porte bloccate da uno scanner ID rappresentano una delle novità introdotte nella mappa di Fortnite Stagione 2. Dove si trovano, e cosa bisogna fare per aprirle? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove e come aprire le porte bloccate da uno scanner ID

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le porte bloccate da uno scanner ID possono essere trovate sulla piattaforma petrolifera situata a sud-ovest della mappa, vicino alla Fabbrica di Slurp.

Una volta giunti sul luogo, per aprire la porta avrete bisogno di bypassare lo scanner ID sfruttando il cadavere di uno scagnozzo controllato dall'IA. Tutto quello che dovete fare, dunque, è atterrare sulla piattaforma petrolifera, individuare uno scagnozzo, infliggergli abbastanza danni da farlo accovacciare a terra, caricarvelo sulle spalle e portarlo davanti alla porta con lo scanner ID. Così facendo, la porta si aprirà.

Per completare la sfida vi basta ripetere questa operazione in tre partite differenti. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

A proposito delle altre sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 2, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove atterrare al Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay.