Fortnite, Aqua accusato di stream sniping da Benjyfishy: bannato?

Il giocatore campione del mondo della modalità Duo di Fortnite, Aqua, è incappato in un ban di quindici giorni durante le Fortnite Champion Series. Il motivo? Il ragazzo è stato accusato di stream sniping, anche se Epic sembra aver dato il ban solo per l'infrazione del regolamento.

L'incidente in cui è occorso il giocatore ha avuto luogo durante le qualificazioni della terza settimana delle FNCS. In particolare quando la squadra di Aqua, Noahreyli e Rezon e quella di Benjyfishy si sono trovate nello stesso hot spot.

Durante il match, Aqua avrebbe lasciato improvvisamente il gioco adducendo su Twitter un fantomatico crash. Tuttavia a contraddirlo ci ha pensato immediatamente lo stesso Benjyfishy che, andando a controllare la sua lista amici, ha visto che Aqua era ancora nella lobby.

Questo, chiaramente, rende improbabile il crash addotto da Aqua. Inoltre, MrSavage, il compagno di squadra di Benjy, ha sottolineato che quando Aqua ha lasciato il gioco, il bottino è apparso quasi istantaneamente, cosa che non dovrebbe accadere quando il gioco va in crash.

Infine, sia Aqua che il compagno di squadra Rezon sembra fossero tra gli spettatori nello stream di MrSavage durante il match. Un'immagine che circola sui social sembra mostrare Aqua nell'elenco degli spettatori di MrSavage.

Sebbene sia piuttosto difficile dimostrare l'accusa di sniping, la decisione di Aqua di disconnettersi prima di morire è comunque contro le regole della FNCS.

La Regola 8.2 menziona esplicitamente che "Disconnettersi intenzionalmente da una partita senza una ragione legittima" può comportare un'azione disciplinare contro la squadra. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Epic Games a riguardo, ma pare che la squadra di Aqua non abbia giocato la seconda e la terza partita delle qualificazioni, cosa che potrebbe far propendere per una squalifica.