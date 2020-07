Fortnite, Aquaman: come tuffarsi a Forra Favolosa e sbloccare Arthur Curry

Avete completato anche la Sfida di Aquaman della Settimana 5 di Fortnite Stagione 3 e vi resta da sbloccare solo la versione alternativa dell'eroe DC Comics nel titolo Epic Games? Allora scopriamo insieme come fare per completare il set del personaggio interpretato da Jason Momoa.

Il primo requisito per completare la sfida finale, ovvero "tuffati nella cascata di Forra Favolosa mentre indossi il costume di Aquaman" è, appunto, l'aver sbloccato il costume dell'eroe completando tutte le sue cinque sfide. Fatto questo, non vi resta che indossare il costume di Aquaman e recarsi all'enorme cascata di Forra Favolosa, ovvero a nord-ovest di Lago Languido e a sud-est dell'Autorità. Salite in cima alla cascata e tuffatevi per far "trasformare" il personaggio e sbloccare il suo stile aggiuntivo. Al momento questa zona della mappa è molto popolata per via del numero di utenti che si reca lì a sbloccare la skin, quindi potrebbe essere una buona idea atterrare direttamente nel luogo esatto oppure completare la sfida in Rissa a Squadre.

In ogni caso trovate qui sotto un'immagine con la mappa, così da trovare il punto esatto da raggiungere per trovare la cascata di Forra Favolosa.

Non dimenticate che sono ora attive anche le nuove sfide settimanali e sulle nostre pagine trovate la guida con la posizione di tutti e quattro gli Anelli Fluttuanti a Foschi Fumaioli.