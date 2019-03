Fortnite: Arachne e Beastmode in vendita nel negozio, concept per Skin Oscure

L'aggiornamento del negozio di Fortnite del 25 marzo è particolarmente interessante e introduce nuove skin come Beastmode (gigantesco animale robot con tanto di corazza) oltre a vedere il ritorno di due outfit leggendari particolarmente ambiti: Arachne e Spider Knight.

Tra le nuove skin in vendita nel negozio nella giornata di oggi trovano spazio i costumi leggendari Cavaliere Ragno e Aranche, in vendita a 2.000 V-Buck ciascuno, il costume da bestia Beastmode (1.500 V-Buck), Assassino Artico (1.200 V-Buck) e Scorpione (800 V-Buck), inoltre arrivano il deltaplano epico Hatchling a 1.200 V-Buck, il piccone epico Mauler a 1.200 V-Buck, il deltaplano raro Fuel (in vendita a 800 V-Buck), i picconi Web Breaker (800 V-Buck) e Pick Squeak (1.500 V-Buck) e infine le emote Lazy Shuffle e Spring Loaded, entrambe di livello raro e disponibili a 500 V-Buck.

Skin Oscure di Fortnite

L'artista Lynxwhodat ha creato dei concept per le versioni oscure di Falco Solare e Skully: si tratta di due skin leggendarie con costume completamente nero, proprio per richiamare l'oscurità. Al momento si tratta come detto solamente di immagini concept ma l'autore spera che Epic Games possa prendere spunto dal suo lavoro ed inserirle effettivamente nel negozio di Fortnite, come accaduto già in passato con altri costumi ideati dalla community...

Nelle scorse ore è stato invece confermato l'arrivo della modalità The Floor is Lava, che dovrebbe fare la sua comparsa con l'aggiornamento 8.20 in arrivo questa settimana, tra martedì 26 e mercoledì 27.