Fortnite: l'Arco Esplosivo è in arrivo con il prossimo aggiornamento

Se avete avviato Fortnite Battaglia Reale nelle ultime ore avrete sicuramente notato la presenza dell'Arco Esplosivo tra le novità in arrivo. L'arma è stata oggetto di leak proprio qualche giorno fa e dimostra come i dataminer avessero nuovamente ragione.

Questo nuovo strumento di morte era già stato avvistato un paio di volte tra le immagini della Stagione 8. Non a caso infatti, l'elfa oscura che può essere sbloccata attraverso il nuovo Pass Battaglia di Fortnite ne imbraccia uno sia nella schermata di caricamento iniziale che in quella segreta della Settimana 5 della Stagione 8.

Al momento non si conoscono i dettagli dell'arma, le cui frecce sembrano essere in grado di esplodere all'impatto con superfici di qualsiasi tipo. Uno degli aspetti che maggiormente incuriosisce i giocatori riguarda le munizioni utilizzate, dal momento che le frecce non sono attualmente presenti nel gioco. C'è chi crede quindi che possano essere aggiunte alle tipologie di proiettili o che abbia in dotazione un numero predefinito di utilizzi, senza quindi la possibilità di essere ricaricata.

Non ci resta quindi che attendere l'arrivo del prossimo aggiornamento, la cui pubblicazione potrebbe essere prevista per domani, per scoprire tutte le informazioni di rilievo sull'Arco Esplosivo. Per ingannare l'attesa potete dare un'occhiata alle recenti polemiche sul costume Taro, estremamente simile ad un vecchio artwork presente su DeviantArt. Pare inoltre che l'elicottero stia continuando a spostarsi tra le varie aree della mappa di gioco.