Fortnite, L'arco Esplosivo verrà depotenziato con l'aggiornamento 9.20

Gli sviluppatori di Epic Games hanno recentemente una partecipato ad una sessione Ask Me Anything (AMA) su Reddit, durante la quale hanno risposto alle domande dei fan su Fortnite. Durante la chiacchierata, è stato tirato in ballo anche l'Arco Esplosivo una potente arma introdotta nel corso della Stagione 8 di Fortnite.

L'arco Esplosivo è un'arma di livello leggendario molto efficace, specialmente dalla lunga distanza. Spara una sola freccia alla volta che è in grado di infliggere ben 115 danni al corpo dei nemici e 130 alla testa. Ciò significa che un singolo colpo a segno può abbattere un avversario privo di scudo o gravemente ferito. Alle strutture, invece, arreca 100 punti danno.

All'inizio della Stagione 9 di Fortnite Epic Games è già intervenuta riducendo la frequenza con la quale può essere trovata sull'isola della Battaglia Reale (dall'1,2% al 0,7%), ma a quanto pare non è finita qui. Durante l'AMA, gli sviluppatori hanno lasciato intendere che l'arma verrà ulteriormente depotenziata con la pubblicazione dell'aggiornamento 9.20 fissata per la prossima settimana (tra martedì e mercoledì). Non sono stati resi noti dettagli più approfonditi sul nerf, pertanto non possiamo far altro che continuare ad attendere.

Quest'oggi, intanto, in vista della finale di Champions League sono apparse le skin dei calciatori nel negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale.