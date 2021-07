Fortnite Arcobaleno Reale: skin ed emote gratis mandano il gioco in tilt

Con il consueto aggiornamento pomeridiano dei server di Fortnite Capitolo 2, oggi Epic Games ha dato il via ad una sorta di mini-evento che prende il nome di Arcobaleno Reale per celebrare la community LGBTQIA+ del battle royale e l'effetto di questa iniziativa è stato devastante per i server.

Oltre a proporre una mappa per la modalità Creativa, infatti, il team di sviluppo ha inserito nel negozio oggetti del free to play una selezione di skin per le armi, emote e spray che gli utenti possono riscattare senza alcun costo aggiuntivo. Nel giro di pochi secondi i giocatori sono corsi a riscattare le ricompense gratis e ciò ha destabilizzato i server, che stando alle testimonianze degli utenti sui social hanno avuto delle grosse difficoltà per circa mezz'ora e sono poi tornati alla normalità.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che possono essere sbloccati visitando il negozio:

Cuore sgargiante - Spray non comune (verde)

Lama Sgargiante - Spray non comune (verde)

Boogie Sgargiante - Spray non comune (verde)

Stella sgargiante - Spray non comune (verde)

Sole e arcobaleni - Copertura per armi e veicoli non comune (verde)

Un bell'inchino - Emote non comune (verde)

Prima di lasciarvi all'immagine con gli oggetti, vi ricordiamo che proprio questa mattina è stato pubblicato l'update 17.20 di Fortnite Capitolo 2, il quale ha introdotto la funzionalità chiamata Slot Oggetti Preferiti.