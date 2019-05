Fortnite Arena: Epic Games presenta i miglioramenti nel matchmaking

Dopo aver apportato alcune modifiche alle meccaniche che regolano il matchmaking in Fortnite Arena, Epic Games ha deciso di offrire alla propria community alcuni aggiornamenti in merito.

In particolare, la software house ha annunciato di aver istituito una sorta di "sistema a scaglioni", che punta a risolvere le problematiche connesse alle lunghe attese in cui potevano incorrere i giocatori attivi all'interno delle divisioni meno popolate. Quest'ultimo, sostanzialmente, istituisce un sistema di matchmaking che utilizza vari livelli di Hype per creare appunto diversi scaglioni. Nel caso in cui uno di questi non conti al suo interno un numero di partecipanti sufficiente, dopo "un certo tempo" esso sarà accorpato ad uno scaglione ad esso adiacente.

In merito alle modifiche apportate, Epic Games dichiara: "Pensiamo che questo sistema creerà abbinamenti migliori per i giocatori di tutte le divisioni e ridurrà notevolmente i casi in cui giocatori di Lega campioni si ritrovano abbinati ad avversari di Lega aperta dopo una lunga attesa. Inoltre, il sistema dovrebbe adattarsi bene alle regioni più piccole durante i periodi in cui le divisioni maggiori e minori hanno un numero ridotto di giocatori".



Ne approfittiamo per segnalare che recentemente la software house ha reso disponibile una nuova patch di Fortnite