Fortnite Ariana Grande, come vedere il concerto: data, ora, skin e ricompense esclusive

Dal 7 al 9 agosto su Fortnite si terrà il Rift Tour, un nuovo speciale evento con protagonista Ariana Grande, una delle artiste più famose e amate del mondo. Ma come fare per partecipare al concerto e ottenere le ricompense esclusive?

Ariana Grande in Fortnite: data e orario del concerto

Sabato 7 agosto alle 00:00

Sabato 7 agosto alle 20:00

Domenica 8 agosto alle 06:00

Domenica 8 agosto alle 16:00

Lunedì 9 agosto alle 00:00

Fortnite: le ricompense del concerto di Ariana Grande

La premiere del concerto è in programma pera, a questo primo evento faranno seguito quattro repliche nei giorni successivi. Ecco date e orari di tutti i concerti di Ariana Grande in Fortnite:per vivere l'esperienza in-game con altri giocatori di Fortnite, la playlist Rift Tour apparirà trenta minuti prima dell'inizio del concerto. Assicuratevi di aver scaricato l'ultimo aggiornamento di Fortnite versione 17.30, indispensabile per poter assistere al maxi evento dell'estate.

Ariana Grande arriva nel negozio di oggetti e nella serie Icone di Fortnite, tra i contenuti in vendita troveranno spazio il costume Ariana Grande e il dorso decorativo Piggy Smallz. Completando gli incarichi delle ricompense Rift Tour sbloccherete la schermata di caricamento Coccole Cosmiche, lo spray Fenditurastico! e l'emoticon Micio Nuvoloso.



Tutti i giocatori che assisteranno al Rift Tour riceveranno l'ombrello Cavalcanuvole Coccoloso, non in vendita nel negozio. Se siete membri Fortnite Crew, tra il 5 agosto e il 9 agosto riceverete l'ombrello Cavalcanuvole Arcobaleno, la schermata di caricamento Skye su nel cielo e uno stendardo del Rift Tour.