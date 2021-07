Fortnite: Ariana Grande protagonista del prossimo concerto? Si accende il rumor

In molti ancora ricordano il concerto di Travis Scott in Fortnite, capace di ottenere grande successo e una forte eco mediatica. Consapevole degli enormi riscontri e visualizzazioni ottenuti in quell'occasione, così come per l'evento del DJ Marshmello, sembra che Epic Games voglia replicare al più presto simili esperimenti.

Un leaker del subreddit FortniteLeaks afferma che non solo si terrà prossimamente un nuovo, grande concerto digitale aull'interno del gioco, ma che vedrà come protagonista la cantante Ariana Grande. Rumors in tal senso si erano già diffusi negli scorsi mesi, quando si parlava dei leak su nuove skin e la modalità Creativa 2.0 di Fortnite e dove era già emersa la possibilità di un concerto di Ariana Grande all'interno del popolarissimo battle royale. Adesso la voce torna a prendere piede, con il leaker che considera certa anche l'inclusione di una skin raffigurante l'artista esattamente come già successo per Travis Scott e Marshmello.

La fonte aggiunge inoltre che Epic avrebbe anche già fatto delle prove per il concerto virtuale, cosa che potrebbe significare come l'evento non sia poi così lontano dal suo svolgimento. Non essendoci per ora nessuna conferma ufficiale da parte degli sviluppatori o della cantante, quanto emerso deve essere preso con il beneficio del dubbio. In precedenza, però, il leaker aveva correttamente rivelato l'arrivo di nuove skin come quella di Lara Croft da Tomb Raider, oltre ad accurati dettagli sull'evento Primal. In attesa di scoprire se davvero Ariana Grande sarà la protagonista del prossimo concerto, vi rimandiamo al trailer con tutte le skin di LeBron James in Fortnite.