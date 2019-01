Fortnite: arriva il 22 gennaio il Content Update della Versione 7.20

I videogiocatori attivi su Fortnite sono ormai abituati ai frequenti aggiornamenti programmati da Epic Games per il proprio Titolo.

Solo pochi giorni fa, l'intera isola di gioco è stata protagonista di numerosi cambiamenti, introdottisi in Fortnite a seguito dello spettacolare lancio dell'evento in-game Tempesta di Ghiaccio. Interamente ricoperta di neve a seguito del risveglio del Re dei Ghiacci, la mappa è ora popolata da una vera e propria Legioni di Fiere di Ghiaccio.

A quanto pare però, a breve arriveranno in Fortnite ulteriori novità. Tramite l'account Twitter ufficiale del Titolo di Epic Games, il Team di Sviluppo ha infatti comunicato l'imminente arrivo di un nuovo Content Update della Versione 7.20 di Fortnite. Come potete verificare nel cinguettio, disponibile come di consueto in calce a questa news, il nuovo Aggiornamento sarà infatti pubblicato nel corso della giornata di domani, martedì 22 gennaio. L'orario di pubblicazione indicato è 8:00 AM ET, equivalenti in Italia alle ore 14:00.



L'account Twitter di Fortnite non fornisce ulteriori informazioni in merito ai contenuti che saranno introdotti con questo Update. Recentemente, tuttavia, Epic Games ha fatto riferimento all'arrivo nel gioco del Pupazzo di Neve Subdolo, che possa fare il suo esordio già nella giornata di domani? L'attesa per scoprirlo sarà brevissima!