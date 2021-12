Fortnite, arriva 2Watch School League: iscrizioni aperte, 5.000 euro in palio!

Con l'introduzione delle moltissime novità della Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite: Battaglia Reale, non mancano ulteriori annunci all'interno dell'universo di Epic Games.

I giovani appassionati italiani saranno in particolare lieti di apprendere dell'apertura delle iscrizioni alla 2WATCH School League, competizione dedicata agli studenti con età superiore ai sedici anni. Organizzato dalla start-up 2WATCH, quest'ultima mette in palio un montepremi di 5.000 euro, che i vincitori potranno utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico, corsi di formazione o come borsa di studio per l’Università.



Dopo l'iniziativa University League powered by Tim, 2WATCH propone dunque una seconda iniziativa volta a fondere gaming e formazione studentesca. I turni di qualificazione della 2WATCH School League inizieranno il prossimo lunedì 20 dicembre e proseguiranno fino all’anno nuovo con le fasi finali. I partecipanti potranno contare su "Capoclasse" d’eccezione, tra proplayer ed esperti di Fortnite: Battaglia Reale che li supporteranno con sessioni di training per migliorare le loro abilità. Segnaliamo inoltre che tutte le fasi della competizione, comprese le sessioni di allenamento, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e TikTok di 2WATCH. Ad arricchire il programma con la telecronaca, troveremo il duo "VAPM" alias Alex e Eros Rossi, "Piazz" alias Andrea Piazzese, "Return" alias Manuel Grassi e "Federicas" alias Federica Benedettis.



Pronti a mettervi alla prova con il Capitolo 3 di Fortnite: Battaglia Reale?