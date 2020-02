Fortnite: arriva il primo aggiornamento del negozio della Stagione 2

Finalmente è arrivato il tanto atteso aggiornamento che ha dato il via alla Stagione 2 di Fortnite, e siamo tutti in attesa delle grandi novità prevista, una su tutti l'arrivo di Deadpool in Fortnite. Nel frattempo però è arrivato anche il primo aggiornamento del negozio, per cui vediamo insieme cosa c'è in vendita.

Per la verità non si parte esattamente col botto, ma qualcosa di interessante c'è: per quanto riguarda le skin troviamo Peekaboo, che vi trasformerà in un inquietante clown al prezzo di 1500 V-Bucks. Troviamo poi le skin Tek, Terra e Dark Rex che invece di V-Bucks ne costano "solo" 1200. Infine c'è la skin Recon Ranger, da 800 V-Bucks.

Ci sono poi diverse doppie lame in vendita: Serrated Slicers, Chargers e Dark Dino Bones, sono tutte in vendita a 800 V-Bucks. Non possono mancare poi i soliti balletti, ed oggi ce ne sono ben tre in vendita: Revel, Drum Major e Dream Feet. Potete trovare tutti i dettagli nel link alla fonte e nel tweet in calce alla news.

Avete già deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks?

Intanto, come detto in apertura, è finalmente arrivata la nuova stagione per il Battle Royale di Epic Games. Sul nostro sito trovate tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 2 di Fortnite.