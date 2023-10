Fortnite, arriva la conferma nel primo teaser della Stagione 5: si torna al Capitolo 1

Sembra proprio che la conclusione del Capitolo 4 di Fortnite coinciderà con un gradito tuffo nel passato. Con il primo teaser della Stagione 5, Epic Games ha confermato i rumor delle ultime settimane circa il possibile ritorno del Capitolo 1.

In circostanze ancora misteriose e probabilmente legate ai mezzi di Kado Thorne, l'isola del battle royale tornerà indietro nel tempo fino al Capitolo 1. In parole povere, la prossima stagione segnerà il ritorno di quello che in molti definiscono 'Fortnite OG', ossia quello originale. Il primo tease conferma il ritorno del Capitolo 1, ma lascia intendere che questo drastico cambio coinvolgerà esclusivamente le armi, i gadget e la mappa. Il post degli sviluppatori non lascia spazio ai dubbi: la corsa e la possibilità di arrampicarsi, fondamentali per le modalità Zero Costruzioni, continueranno ad essere disponibili.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa atipica stagione, vi ricordiamo che la sua data d'uscita è fissata al prossimo 3 novembre 2023. Secondo alcuni rumor, potrebbe trattarsi di una stagione più breve del solito che si concluderà con un evento finale, il quale ci accompagnerà verso il Capitolo 5.

Sapevate che la modalità competitiva di Fortnite ha accolto un'importante novità nel corso degli ultimi giorni?