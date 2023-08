Fortnite, arriva la Coppa Jujutsu Kaisen: data, ricompense, requisiti e gameplay

Tra le novità introdotte dal crossover tra Fortnite e Jujutsu Kaisen, trova spazio anche la Coppa Jujutsu Kaisen, competizione dedicata ai giocatori più abili del free to play.

La sfida si svolgerà in un'unica giornata, con gli interessati che dovranno tenersi pronti per giovedì 11 agosto. Da affrontare in coppia, la Coppa Jujutsu Kaisen si svolgerà esclusivamente nella modalità Zero Costruzioni di Fortnite, con gli appassionati che dovranno dunque rinunciare alla possibilità di edificare strutture nel corso del match. In ogni macroregione, la sfida avrà una durata di tre ore, durante le quali ogni coppia potrà affrontare un massimo di dieci partite.

Ciascuna eliminazione frutterà alla coppia 2 punti, ai quali si potranno sommare i punti legati agli obiettivi di metà partita. In particolare, l'apertura di un caveau varrà 3 punti, mentre la cattura di un punto d'interesse Isola del Bottino varrà 5 punti. A seconda del proprio piazzamento al termine del match si potranno inoltre ottenere dai 2 ai 65 punti ulteriori, secondo questo schema:

Vittoria reale: 65 punti

2° posto: 56 punti

3° posto: 52 punti

4° posto: 48 punti

5° posto: 44 punti

6° posto: 40 punti

7° posto: 38 punti

8° posto: 36 punti

9° posto 34 punti

10° posto: 32 punti

11° posto: 30 punti

12° posto: 28 punti

13° posto: 26 punti

14° posto: 24 punti

15° posto: 22 punti

16° posto: 20 punti

17° posto: 18 punti

18° posto: 16 punti

19° posto: 14 punti

20° posto: 12 punti

21° posto: 10 punti

22° posto: 8 punti

23° posto: 6 punti

24° posto: 4 punti

25° posto: 2 punti

Tutti i giocatori che otterranno almeno otto punti sbloccheranno lo spray Addestramento di Yuji, mentre le coppie che metteranno a segno almeno tre eliminazioni otterranno l'emote Occhio di Gojo. I migliori classificati, infine, conquisteranno l'emote Bravo Cagnolone Kon.



Per poter prendere parte alla competizione legata al crossover tra Fortnite e Jujutsu Kaisen, i giocatori devono attivare e verificare l'autenticazione a due fattori sul proprio account Epic, avere un account Fortnite di livello 15 o superiore e aver raggiunto almeno una posizione nella modalità Classifica di Zero Costruzioni.