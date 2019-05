Fortnite: arriva il costume da cane nell'aggiornamento dello shop

Se in Fortnite combattete da cani, beh, adesso potrete anche vestirvi da cane! Nell'aggiornamento del negozio di Fortnite, arrivato puntuale come ogni giorno, è infatti disponibile una nuova skin che vi darà le fattezze di un carlino. Niente male, no?

Stiamo parlando dell'epic outfit Doggo, che per soli 1500 V-Bucks vi darà quel look canino che avete sempre desiderato... forse. In abbinamento c'è il piccone Chew Toy. Ma non è l'unica skin in vendita oggi: per un look decisamente più dark, potete comprare la skin Sanctum, sempre epica e dal costo di 1500 V-Bucks, e ancora Mezmer da 1200 V-Bucks e Sunbird, sempre 1200 V-Bucks.

Sono in vendita anche il piccone Moonrise, il glider Sunrise, il piccone Axetec e la copertura Ruff.

A completare il quadro ci sono le Daily Sales, che oggi comprendono le emote Disco Fever e Billy Bounce, il piccone Spectral Axe e il glider Stealth, ma anche due skin: Renegade e Snorkel. Come di consueto vi ricordiamo che l'aggiornamento del negozio di Fortnite sarà attivo dalle 13 italiane, e che gli oggetti acquistati non vi garantiscono alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma solo delle modifiche estetiche al vostro personaggio.

Intanto Fortnite ha confermato la sua presenza all'E3 2019, e stanno cominciando a circolare le prime voci sulla Stagione 10 di Fortnite. Insomma, il Battle Royale è più vivo che mai.