Fortnite: arriva la Ferrari 296 GTB, la conferma del Cavallino

Epic Games aveva confermato l'arrivo delle Ferrari in Fortnite senza però rivelare altri dettagli, nella notte ci ha pensato il marchio del Cavallino Rampante a rivelare preziose informazioni, grazie ad un post sui propri canali social.

La casa automobilistica conferma che la Ferrari 296 GTB sarà disponibile in Fortnite a partire da oggi, giovedì 22 luglio. Non è del tutto chiaro se il bolide potrà essere guidato oppure no e sopratutto in che modo verrà aggiunto al gioco, se come bonus disponibile per tutti i come ricompensa per chi porterà a termine determinate missioni.

Le auto hanno debuttato in Fortnite nel 2020 e l'arrivo del brand Ferrari era per molti solamente questione di tempo, l'enorme appeal di un marchio di lusso in un gioco di grande popolarità come Fortnite ha dato vita ad una collaborazione che potrebbe probabilmente continuare anche in futuro con l'aggiunta di altri veicoli nel Battle Royale numero uno al mondo.

Ricordiamo che venerdì 23 luglio alle 20:00 inizierà l'evento La Notte dei Corti 2 di Fortnite, per l'occasione il negozio ospiterà il pacchetto Gildedguy con skin, dorso decorativo Mantello Frusciante e strumento di raccolta Spaccapacchetto Stellare. Questa settimana Epic ha pubblicato l'aggiornamento 17.20 di Fortnite continuando a supportare il gioco con nuovi contenuti e risolvendo bug e problemi tecnici minori.