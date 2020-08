Fortnite: arriva in gioco il cortometraggio che sbeffeggia Apple

Arriva a sorpresa nella modalità Party Royale di Fortnite Battaglia Reale un divertente cortometraggio attraverso il quale Epic Games si prende gioco di Apple, lanciando il movimento #FreeFortnite.

Il corto, ispirato in maniera palese al vecchio spot Apple del 1984 e diretto da Ridley Scott, vede un gruppo di avatar quasi ipnotizzati da uno schermo che trasmette le parole di un uomo con una mela morsicata al posto della testa. Ad un certo punto, proprio come nella pubblicità degli anni '80, arriva in corsa il Bombarolo Lucente, che lancia un piccone a forma di unicorno contro lo schermo liberando tutti gli avatar dal controllo di quelle immagini.

Ad accompagnare le fasi finali del filmato troviamo il seguente messaggio, che lancia l'hashtag #FreeFortnite e invita gli utenti a condividerlo sui social:

"Epic Games ha deciso di sfidare il monopolio dell'App Store. La risposta di Apple è stata bloccare Fortnite su un miliardo di dispositivi. Unitevi alla nostra lotta per impedire al 2020 di diventare il nuovo '1984'".

Insomma, i creatori dell'Unreal Engine hanno apertamente dichiarato guerra all'azienda di Cupertino in seguito alla rimozione di Fortnite dall'App Store ed è probabile che, viste le tempistiche, questo filmato fosse pronto da tempo e in attesa di essere pubblicato.