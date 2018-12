Fortnite: aggiornamento 7.10 ritardato, inoltre non introdurrà il Driftboard!

Tuttavia, Epic Games , tramite l'Account Twitter ufficiale di Fortnite , ha annunciato che, contrariamente a quanto previsto, il prossimo update non introdurrà il Driftboard . Infatti la Software House ha deciso di posticiparne lo sbarco in Fortnite: Battle Royale . Il veicolo necessiterebbe infatti di ulteriori interventi di miglioramento, al fine di rendere il suo utilizzo all'altezza delle aspettative dei giocatori. Ad ora, Epic Games non ha ancora comunicato una nuova data per l'aggiunta del Driftboard . Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che anche l'update 7.10 , originariamente atteso per le ore 5 AM ET (equivalenti alle ore 11:00 italiane) di martedì 18 dicembre, subirà un posticipo. Come potete vedere dai cinguetti che vi riportiamo in calce, Epic Games ha reso noto che l'aggiornamento necessita di alcuni aggiustamenti. Per questa ragione, l'orario di pubblicazione preciso non è ad ora noto.

Almost time to shred! The v7.10 update slides in on December 18 at 5AM ET(1000 UTC). — Fortnite (@FortniteGame) 17 dicembre 2018

The release of the Driftboard has been delayed to focus on quality of life improvements. We’ll update you with more information once this vehicle is ready to drop into the Battle! 🏂🏔️



More details: https://t.co/MEhyN8CLJK? — Fortnite (@FortniteGame) 17 dicembre 2018