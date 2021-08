Fortnite: arriva Martin Luther King con una splendida iniziativa

Non lasciatevi ingannare dai banner pubblicitari del nuovo evento di Fortnite Capitolo 2, poiché l'arrivo di Martin Luther King non ha nulla a che fare con le skin. Si tratta esclusivamente di un'iniziativa realizzata in collaborazione con TIME Studios e che mette in palio delle ricompense gratis.

L'evento a tempo, il cui nome è "Viaggio attraverso il tempo", consiste in una modalità nella quale i giocatori possono esplorare D.C. 63, versione alternativa di Washington DC creata da ChaseJackman, GQuanoe, XWDFr e YU7A. Nella mappa amatoriale si possono visitare il Lincoln Memorial e il National Mall, ovvero il luogo nel quale Martin Luther King ha pronunciato il suo storico discorso della durata di diciassette minuti a favore dei diritti civili. Nel percorso creato dagli utenti troviamo anche mini-giochi e altre attività grazie alle quali si può approfondire la conoscenza dell'importante figura storica. Per incentivare gli utenti a cimentarsi in questa attività di gioco a tempo, Epic Games ha anche incluso una ricompensa, ovvero lo spray di D.C. 63 che si ottiene al completamento di "Viaggio attraverso il tempo".

