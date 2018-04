Fortnite: arriva la Mitragliatrice Leggera, doppi XP in Battle Royale per il weekend

Arriva oggi l'aggiornamento dei contenuti 3.5 di Fortnite, il quale porta in dote la nuova arma Mitragliatrice Leggera, la modalità 50v50 v2 a tempo limitato e altre interessanti novità illustrate nel changelog di seguito.

Di seguito il changelog ufficiale diffuso da Epic:

50v50 v2 (Battaglia Reale)

Due squadre si scontrano nella rinnovata Modalità a tempo 50v50 Limited Time Mode. Siate i primi in prima linea.

Mitragliatrice Leggera (Battaglia Reale)

L'elevata cadenza di tiro di quest'arma e il suo caricatore da 100 colpi possono tenere a bada le squadre degli avversari!

Nella Tempesta: Bis (Salva il Mondo)

Avventurati nella Tempesta con Lars e trova grandi tesori e tremendi pericoli. Supera le nuove sfide e sblocca uno dei nuovi eroi Cyberpunk a tua scelta.

Armi al neon 1x Mitragliatrice Leggera al Neon (Salva il mondo)

Questa mitragliatrice energetica dispone di un enorme caricatore che contiene potenza di fuoco sufficiente ad annientare un'intera ondata di Abietti! Trovalo nel Negozio dell'evento.

Altra novità riguarda il weekend di doppi XP: da oggi e fino al 22 aprile tutti i giocatori riceveranno esperienza doppia in Modalità Battle Royale. Inoltre Epic regalerà 20 Battle Pass Stars e 1.600 Gold per scusarsi dei problemi della scorsa settimana che hanno tenuto Fortnite offline per oltre 12 ore.