Fortnite: arriva la prima modifica per il mech BRUTO nella modalità competitiva

Siete stanchi della presenza del mech BRUTO nelle partite di Fortnite Battaglia Reale e non vedete l’ora che Epic Games faccia qualcosa? Allora abbiamo delle buone notizie per voi, dal momento che qualcosa sta per cambiare, almeno nella modalità competitiva.

La modifica in questione riguarda il numero di veicoli che atterrerà sulla mappa nelle varie fasi della partita:

Inizio della partita : 21,5% di probabilità che arrivino massimo 3 BRUTI (prima la probabilità era del 100% per 2-4 BRUTI)

: 21,5% di probabilità che arrivino massimo 3 BRUTI (prima la probabilità era del 100% per 2-4 BRUTI) Primo Cerchio: 44% di probabilità che arrivino massimo 4 BRUTI (prima la probabilità era del 100% per 2-4 BRUTI)

44% di probabilità che arrivino massimo 4 BRUTI (prima la probabilità era del 100% per 2-4 BRUTI) Secondo Cerchio: 40% di probabilità che arrivino massimo 2 BRUTI (prima la probabilità era del 100% per 1-3 BRUTI)

40% di probabilità che arrivino massimo 2 BRUTI (prima la probabilità era del 100% per 1-3 BRUTI) Terzo Cerchio: 40% di probabilità che arrivino massimo 2 BRUTI (prima la probabilità era del 66% per 2 BRUTI)

40% di probabilità che arrivino massimo 2 BRUTI (prima la probabilità era del 66% per 2 BRUTI) Quarto Cerchio: 10% di probabilità per lo spawn di un solo BRUTO (prima la probabilità era del 50% per un BRUTO)

10% di probabilità per lo spawn di un solo BRUTO (prima la probabilità era del 50% per un BRUTO) Quinto Cerchio: 3% di probabilità per lo spawn di un solo BRUTO (prima la probabilità era del 10% per un BRUTO)

Tale modifica, unita all’arrivo di un puntatore laser sul braccio del mezzo che renderà più facile prevedere l’arrivo dei missili, dovrebbe migliorare la situazione in vista dell’imminente torneo Competizione Campioni di Fortnite.

