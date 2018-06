Fortnite arriva su Nintendo Switch, sarà scaricabile a partire da questa sera!

I rumor circolati in rete nella giornata di ieri si sono rivelati veritieri! Nel corso del Nintendo Direct E3 2018 è stato annunciato che Fortnite, il fenomeno indiscusso del momento, arriverà anche su Nintendo Switch oggi stesso!

Il Battle Royale di Epic Games sarà scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop a partire dalle ore 23:00 di oggi 12 giugno! L'azione non si ferma mai in Fortnite per Nintendo Switch, dove i giocatori possono costruire e lottare insieme quando e dove vogliono. Inoltre, come le altre edizioni del gioco, riceverà in maniera costante aggiornamenti settimanali e nuove modalità di gioco, che manterranno l'esperienza sempre stimolante sia per i veterani che per i nuovi giocatori.

Ricordiamo che Fortnite è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. Con l'approdo sull'ibrida di Nintendo la community, già piuttosto numerosa, si allargherà ulteriormente. L'unica versione che manca ancora all'appello è quella Android, attesa nel corso dell'estate. Restate sintonizzati su queste pagine per tutte le novità e le anteprime dall'E3 2018 di Los Angeles!