Su Fortnite arriva una 'no build zone' e un giocatore per protesta... mangia una gift card

Che il mondo dell'internet sia pieno di personaggi particolari è una cosa nota ormai a tutti, e spesso quando si parla di Fortnite, si fa fatica a riconoscere il confine tra creatività è follia, ma stavolta non abbiamo dubbi sulla categoria alla quale appartenga questo fan del gioco.

L'utente di Reddit AuraxisKnight ha infatti organizzato una singolare protesta contro Epic Games: qualora la software house avesse aggiunto su Fortnite una no build zone, un'area dove non fosse possibile costruire, il ragazzino aveva promesso che avrebbe mangiato una gift card per PlayStation 4.

Ebbene, l'eventualità da lui temuta si è purtroppo verificata con l'aggiornamento 10.00 di Fortnite, in cui in Battaglia Reale è stata aggiunta proprio un'area di gioco in cui per via di motivi legati al gameplay, gli sviluppatori hanno deciso di disattivare la possibilità di costruire, che è una parte fondamentale del gameplay di Fortnite.

Ogni promessa è debito però, ed ecco dunque che il giovane AuraxisKnight ha mantenuto fede alla sua parola, ed ha postato un video proprio su Reddit in cui mostrava il compimento della sua promessa, per uno spuntino a base di cartoncino e plastica che sinceramente non gli invidiamo. Bon appetit.

