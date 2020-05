Fortnite: arriva la nuova mappa '90' targata OnePlus ed Epic Games

Come continuazione della partnership tra OnePlus ed Epic Games, che fonda le sue radici nell'innovazione tecnologica, le aziende annunciano il lancio della Creative Island "90", che sarà live il 29 maggio alle 16.00, ora italiana.

Lavorando fianco a fianco del Team Evolve, la mappa "90" funzionerà come un gioco all'interno di Fortnite, da scoprire per tutti i gamer attraverso la Creative Mode.

"90" consiste in 5 mini-giochi (Color Dash, TNT Run, Skydive Shootout, Target Practice e Lava Escape) che durano fino a 90 secondi ciascuno e si concentrano sui temi della velocità e della fluidità. Fino a 16 giocatori potranno di competere per vedere chi riesce a collezionare il maggior numero di punti nel corso dei 5 mini-giochi. La Creative Island "90", costruita per i gamer di tutto il mondo, comprende un’ampia gamma di ambienti e terreni, sia storici che futuristici.

Epic Games e OnePlus hanno recentemente annunciato la possibilità di giocare a Fortnite online a una sorprendente velocità di 90 FPS sulla OnePlus 8 series, che è ora la prima lineup di smartphone in grado di far girare Fortnite sull'Unreal Engine a questo frame rate. OnePlus è l'unico brand di smartphone a consentire questa velocità e qualità d'immagine, rendendo la sua esperienza Fortnite migliore rispetto ad altri smartphone e molto più vicina ai giochi su PC.