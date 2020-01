Fortnite, arriva la nuova Modalità Creativa: Liferun si presenta in trailer!

All'inizio del mese di gennaio, era stato annunciato il futuro arrivo all'interno della modalità Creativa del celebre battle royale della nuova modalità Liferun di Fortnite.

Questa inedita opzione di gioco è stata realizzata in partnership con la Croce Rossa Internazionale: l'obiettivo, per l'occasione, non sarà quello di sconfiggere degli avversari, ma, al contrario, quello di salvare quante più vite possibili. In attesa dell'imminente reveal completo del contenuto, lo YouTuber BluDrive ha avuto modo di diffondere il primo trailer di Fortnite Creativa - Liferun, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Il filmato, oltre ad offrire un'interessante occasione per dare un primo sguardo alla modalità di gioco, conferma che la sua presentazione ufficiale avrà luogo durante il PAX South. Nello specifico, l'appuntamento è fissato per la giornata di domenica 19 gennaio, alle ore 10 AM CST, equivalenti alle ore 17:00 del fuso orario italiano. All'evento presenzieranno diversi celebri content creator, tra cui Dr. Lupo, Lachlan e One Shot Gurl. Ad ora, non è ancora stato reso noto quando la modalità sarà resa disponibile all'interno di Fortnite Capitolo 2.



In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che ha fatto recentemente il proprio debutto in-game la skin dedicata a Ninja, il celebre streamer e giocatore di Fortnite Battaglia Reale.