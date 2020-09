Fortnite: arriva un nuovo bundle gratis per gli utenti PS Plus, eccone i contenuti

Continua ad essere forte la partnership tra Sony ed Epic Games, che ha appena pubblicato sul PlayStation Store un nuovo pacchetto gratuito per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 con un abbonamento attivo al PlayStation Plus.

Il pacchetto è già disponibile sul PlayStation Store ed è quindi possibile procedere al riscatto del contenuto senza costi aggiuntivi. Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel DLC gratis:

Strumento da raccolta Punta perfetta

Copertura per armi e veicoli Pattugliatore di zona

Emoji "Cosa?"

Un nuovo Stendardo

Ecco di seguito il link per scaricare gli oggetti estetici sul PlayStation Store:

Come potete vedere nell'immagine pubblicata dai dataminer che trovate in calce alla notizia, gli oggetti presenti nel pacchetto riprendono perfettamente lo stile degli altri Pacchetti Celebrativi donati agli utenti PlayStation Plus nel corso degli ultimi mesi.

A proposito del servizio targato Sony, vi ricordiamo che proprio ieri è stata annunciata la PlayStation Plus Collection, ovvero una collezione di giochi in arrivo per gli abbonati in possesso di PlayStation 5 e che non dovrebbe comportare costi aggiuntivi.