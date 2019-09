Fortnite: arriva il nuovo torneo Gillette Bomber Cup

Gillette non dimentica cosa vuol dire essere un vero Bomber. Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, mira a lasciare il segno nel mondo degli eSports annunciando la prima stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, che si terrà in occasione di Milan Games Week e Lucca Comics & Games.

L’iniziativa è in collaborazione con PG Esports, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi dedicati al gaming competitivo. Gillette crede che i valori degli eSports siano gli stessi che vengono accomunati agli sport tradizionali come la passione, il sacrificio e lo spirito di squadra. Per questo motivo lancia la Gillette Bomber Cup per sostenere e diffondere i valori e la cultura degli eSports in Italia.

“Vediamo gli eSports come una naturale evoluzione dello sport, dove l’appassionato di videogiochi è anche un professionista e un carismatico personaggio dalle abilità di gioco e skills sorprendenti” dichiara Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager Gillette. “Tra molti giovani, i videogiochi non vengono più considerati un semplice passatempo, ma un lavoro con tanto di allenamenti, studio e disciplina al pari degli sport tradizionali, valori in cui il brand crede fermamente. Per questo Gillette sostiene gli appassionati e i professionisti di quella che consideriamo essere una categoria sportiva a tutti gli effetti”.

In occasione del primo importante appuntamento italiano dedicato al gaming, Gillette apre oggi le iscrizioni alla prima fase di qualificazione della Gillette Bomber Cup invitando tutti gli appassionati del gioco a unirsi in battaglia: 4 saranno gli Open Qualifier online, rispettivamente l’11-12 settembre e il 18-19 settembre, in cui verranno decretati 4 qualificati che accederanno alla Grand Final durante la Milan Games Week 2019. Come i veri Bomber, Gillette invita tutti i giocatori a non darsi subito per vinti. Un’altra possibilità infatti verrà data agli aspiranti finalisti in occasione della Last Chance Qualifier che si terrà dal vivo durante la Milan Games Week il 27 settembre. Ulteriori 4 match di qualificazione decreteranno i 40 giocatori che avranno accesso alla finale.

In tutti i tornei di qualificazione, si giocherà un match all’ultimo colpo in modalità Battaglia Reale a singolo giocatore utilizzando la Stagione X. I 4 vincitori degli Open Qualifier insieme ai 40 del Last Chance Qualifier si uniranno ad altri 12 giocatori invitati tra i più importanti pro-players nel panorama italiano. Cicciogamer89 sarà protagonista, insieme a Kekkobomba, Los Amigos e J0k3R. Nella stessa modalità di gara delle qualificazioni e con una classifica a punti, 6 saranno i match che decreteranno il campione della prima stagione della Gillette Bomber Cup! E il 28 settembre, dritti alla resa dei conti: finalisti e fan sono chiamati alle armi per la Grand Final della Gillette Bomber Cup presso l'area Gillette in Milan Games Week 2019.

La finale potrà essere seguita anche in diretta sul canale Twitch di PG Esports. In palio un montepremi da €8.000, distribuito ai primi cinque classificati. Prossimo appuntamento ad ottobre in occasione del Lucca Comics & Games Edizione 2019! La battaglia per una nuova qualificazione alla Gillette Bomber Cup continua nella prossima edizione. Stay tuned!