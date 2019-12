Fortnite: arriva il Pacchetto Leggende Polari, prezzo e contenuti

Dopo il leak di Fortnite dello scorso weekend, il Pacchetto Leggende Polari di Fortnite Capitolo 2 è finalmente disponibile per l'acquisto su tutte le piattaforme. Scopriamo contenuti e prezzo di questo nuovo DLC.

Il Pacchetto Leggende Polari include quattro costumi e due dorsi decorativi mentre nel bundle non sono inclusi V-Buck da spendere nel negozio. Tra le skin presenti troviamo Nome in Codice E.L.F.o, Operazione Zabaione Congelato e Pescesecco Congelato.

Fortnite Pacchetto Leggende Polari

Costume Operazione Zabaione Congelato

Costume Pescesecco Congelato

Costume Nome in Codice E.L.F.O. (include stile aggiuntivo)

Dorso Decorativo Scudo E.L.F.O. (include stile aggiuntivo)

Costume Dilaniator (include stile aggiuntivo ed emote integrata)

Dorso decorativo Guglie del Castello

Il Pacchetto Leggende Polari di Fortnite può essere acquistato su Epic Games Store, App Store, Xbox Store, Nintendo eShop e PlayStation Store al prezzo di 24,99 euro. Ricordiamo che è attualmente in corso l'evento di Natale Fortnite 2019 con una serie di sfide quotidiane e regali gratis per tutti, una bella occasione per fare il pieno di skin, dorsi, coperture, picconi, emote ed altri oggetti estetici.

Queste sono le ultimissime ore per completare le Sfide Fortnite di Star Wars e provare a ottenere le esclusive skin dedicate a Star Wars L'Ascesa di Skywalker.