Fortnite: arriva la patch 12.21, ecco quando andranno offline i server

Epic Games ha appena aggiornato i profili social ufficiali di Fortnite Battaglia Reale per comunicare ai propri fan che l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 12.21 è imminente.

La patch verrà infatti pubblicata su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android e iOS) nel corso del primo mattino di domani, martedì 24 marzo 2020. A differenza del solito orario di pubblicazione degli aggiornamenti, che arrivano ad ora di pranzo, i server entreranno in manutenzione programmata alle ore 7:00. Per questo motivo è molto probabile che domani i giocatori italiani di Fortnite Capitolo 2 potranno iniziare a giocare con tutte le novità dell'aggiornamento sin dal loro risveglio.

Non si hanno purtroppo informazioni precise su quelli che saranno i contenuti dell'update, ma dalla sua numerazione possiamo intuire come si tratti di un aggiornamento minore. In ogni caso ci aspettiamo nuove notizie dai dataminer, che non mancheranno di analizzare ogni singolo bit dei nuovi file in arrivo.

Vi ricordiamo che, stando alle ultime indiscrezioni, la Fortnite World Cup 2020 rischia di saltare per colpa del Coronavirus. Pare inoltre che siano in arrivo nuovi oggetti consumabili di Fortnite Battaglia Reale, scoperti nelle ultime ore dagli instancabili dataminer.