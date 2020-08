Fortnite: arriva la risposta di Apple, il battle royale è stato rimosso dall'App Store

Apple ha ufficialmente rimosso Fortnite dall'App Store. Questa mossa sembra seguire come risposta alla decisione di Epic di consentire ai giocatori di acquistare V-Bucks direttamente dal gioco, aggirando il sistema di pagamento di Apple.

Epic Games ha infatti recentemente annunciato il nuovo piano tariffario per i V-Bucks, la valuta di Fortnite. La società ha ridotto del 20% il prezzo dei pacchetti su tutte le piattaforme, permettendo ai giocatori mobile di accedere allo sconto solo tramite la nuova opzione "Acquisto diretto Epic". Questo tipo di modifica sembra essere una sfida diretta alle line guida dell'App Store di Apple secondo le quali tutti gli acquisti in-app devono passare attraverso i meccanismi di pagamento della società di Cupertino, che prevedono una quota del 30%.

In precedenza Epic aveva commentato la questione in una FAQ, tirando in ballo la sicurezza degli acquisti e citando esempi tratti dal mondo reale: "Migliaia di app approvate da Apple su App Store utilizzano pagamenti diretti, comprese app di uso comune come Amazon, Grubhub, Nike SNKRS, Best Buy, DoorDash, Fandango, McDonalds, Uber, Lyft e StubHub. Pensiamo che tutti gli sviluppatori debbano essere liberi di supportare i pagamenti diretti in tutte le app. Utilizzando Fortnite su piattaforme aperte e su Epic Games Store, Epic ha elaborato con successo oltre 1.600.000.000 di dollari in pagamenti diretti e ha utilizzato una crittografia affidabile e misure di sicurezza per proteggere le transazioni dei clienti".

Al momento non è chiaro se e con quali tempistiche Fortnite ritornerà sull'App Store di Apple. Come sempre vi terremo aggiornati. Potete trovare la nostra guida sulle sfide della settimana di Fortnite sulle pagine di Everyeye.