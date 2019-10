Fortnite, il gioco si prepara all'inizio della Stagione 11: questa sera l'evento The End

Nel corso della giornata odierna, domenica 13 ottobre, si concluderà ufficialmente la Stagione 10 di Fortnite: Battaglia Reale, il celebre battle royale targato Epic Games.

Uno speciale evento in-game celebrerà dunque il termine dell'attuale Stagione, al quale seguirà l'esordio della Stagione 11 di Fortnite. A ricordare alla nutrita community di giocatori l'appuntamento ormai imminente, troviamo un enorme conto alla rovescia, apparso diversi giorni fa nei cieli dell'area di Magazzino Muffito. L'inesorabile incedere di quest'ultimo permette di collocare l'orario di svolgimento dell'evento The End alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Recentemente, questa zona della mappa di gioco è stata inoltre interessata da un ulteriore fenomeno. Come segnalato dal Tweet disponibile in calce a questa news, è infatti ora possibile udire in-game il suono di una minacciosa sirena di allarme.



Epic Games non ha svelato ai giocatori dettagli su ciò che accadrà nel corso dell'evento conclusivo di Stagione 10 né su ciò che attenderà la community nella nuova Stagione. I rumor, tuttavia, non sembrano mancare. Nel corso della giornata di venerdì 11 ottobre, ad esempio, ha trovato rapida diffusione un'immagine interpretata come un indizio del possibile arrivo di un Capitolo 2 di Fornite Battaglia Reale e di una nuova mappa di gioco ricca di corsi d'acqua. Per scoprire se le indiscrezioni hanno un fondo di verità non resta che aspettare ancora poche ore!