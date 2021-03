Fortnite: arriva la Stagione 6, ecco gli orari della manutenzione

Siamo ormai prossimi al debutto della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 e, come ormai da tradizione a poche ore dall'arrivo di un aggiornamento, Epic Games ha diffuso tutte le informazioni sulla manutenzione programmata dei server che si terrà domattina.

I server verranno spenti alle ore 5:00 di domani, martedì 16 marzo 2021, e dovrebbero tornare online nel giro di qualche ora. Ovviamente non sono stati svelati i dettagli precisi sulla durata dell'operazione poiché nemmeno gli sviluppatori possono prevedere con esattezza per quanto tempo i server del battle royale resteranno spenti, ma è molto probabile che domattina, al vostro risveglio, sia già tutto pronto per godersi la missione single player dedicata all'Agente Jonesy. In ogni caso su YouTube è stato confermato il debutto del trailer di lancio della Stagione 6 di Fortnite per le ore 9:00 del mattino ed è da escludere quindi che la manutenzione possa andare oltre quell'ora a meno che non vi siano problemi inaspettati.

In attesa di scoprire quali saranno le novità del free to play, vi ricordiamo che oggi è stata pubblicata una nuova immagine di Fortnite Stagione 6 con protagonista l'Agente Jonesy, pronto per la battaglia finale.