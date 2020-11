Fortnite: arriva il Supporta un Creatore 2.0, ecco le nuove regole

Dopo un lungo periodo di riassestamento, Epic Games ha riaperto le porte del Supporta un Creatore, che giunge alla sua versione 2.0 e permette ancora una volta ai content creator di guadagnare con Fortnite Capitolo 2 e gli altri giochi presenti su Epic Games Store.

Il requisito minimo per aderire al programma è quello di avere 1.000 follower su uno dei principali social network supportati, tra i quali ci sono Facebook, YouTube, Twitch, Twitter e Instagram. Una volta effettuata la registrazione, si hanno 60 giorni di tempo per impostare un profilo per ricevere i pagamenti e chi non effettua questo passaggio nei tempi limite non potrà più provare con lo stesso profilo ad accedere a questo sistema (potrà comunque continuare a giocare senza limitazioni). Esiste però un'altra restrizione: chiunque non dovesse ottenere guadagni pari o superiori a 100 dollari nel primo anno dall'adesione al Supporta un Creatore vedrà l'account disattivarsi e non potrà più provare a registrarsi (anche in questo caso, si potrò continuare a giocare). Chiunque fosse interessato a partecipare, può fare domanda già da ora semplicemente visitando il sito ufficiale e cliccando sul tasto blu, non prima però di aver letto il regolamento.

Vi ricordiamo che mancano solo poche ore all'evento di Galactus, che segnerà l'arrivo della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2.