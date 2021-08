Fortnite: arriva con un trailer la skin di Morty, ma agli utenti non piace

Nel corso delle ultime ore è approdata nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 la bizzarra skin di Mortimer da Rick & Morty, ma non tutti sono felici del suo arrivo nel titolo Epic Games.

Il costume in questione, ispirato ad uno dei tanti episodi della serie, vede il giovane personaggio a bordo di un mech e presenta proprio come la skin di Rick Sanchez uno stile grafico peculiare. Ed è proprio per tale ragione che i giocatori non sono molto soddisfatti dell'oggetto in vendita: stando a quanto dichiarato da molti utenti, sia Rick che Morty renderebbero la vita difficile a coloro i quali ne indossano la skin, poiché lo stile utilizzato rende più visibili i giocatori. Sembra quindi che si stia tornando a parlare ancora una volta delle possibili implicazioni dell'uso delle skin sulla difficoltà di un battle royale, argomento di cui si è discusso spesso non solo in Fortnite ma anche in Call of Duty Warzone con il caso Roze.

In attesa di scoprire la risposta di Epic Games, vi lasciamo al divertente trailer di Morty pubblicato in concomitanza con l'arrivo della skin nel gioco. Sapevate che a breve arriverà anche JBalvin in Fortnite Capitolo 2? Tra le varie collaborazioni imminenti dovrebbe esserci anche quella con Will Smith, svelata dai dataminer.