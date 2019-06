Fortnite, arriva l'update 9.30.1 con il nuovo Revolver e l'evento 14 Giorni d'Estate

Epic Games ha pubblicato il primo aggiornamento di contenuto 9.30 per Fortnite, che ha introdotto un bel po' di novità nella Battaglia Reale, nella Modalità Creativa e in Salva il Mondo.

Tanto per cominciare, nella Battaglia Reale è stata aggiunta la nuova variante del Revolver. Potete trovarla nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino nelle varianti epica (63 danni per colpo) e leggendaria (66 danni per colpo). Il caricatore contiene 6 munizioni, mentre i colpi alla testa garantiscono un moltiplicatore pari a 2.

Il Fucile a pompa non comune e raro, la Granata a onda d'urto e la Mitraglietta silenziata, dal canto loro, sono state tirate fuori dal magazzino. Destino diverso invece per il Fucile d'assalto tattico raro, la Granata a impulsi, la Fenditura portatile e il Cannone pirata, che invece sono finiti nel deposito. La patch odierna, inoltre, segna l'inizio dell'evento 14 Giorni di Fortnite, che per le prossime due settimane proporrà sfide quotidiane con ricompense gratuite, nuovi costumi nel negozio oggetti e, soprattutto, delle Modalità a Tempo che ruoteranno a cadenza giornaliera. Quest'oggi tocca a Tuffo (squadre). A seguire trovate i dettagli della MAT:

Rigenerazioni attive

L'obiettivo principale è infliggere danni alle persone con il nuovo oggetto Bomba d'acqua

Vince chi raggiunge per primo il punteggio prestabilito

Nella Modalità Creativa sono stati introdotti 4 prefabbricati e 11 gallerie ispirate al celebre cubo Kevin. In Salva il Mondo, invece, è arrivata simulazione WarGames denominata Scorciatoia e la nuova Astro-Mazza 9000. L'evento 14 Giorni d'Estate movimenterà anche la questa modalità di Fortnite con missioni giornaliere e tanti premi! Quest'oggi, intanto, è apparso il nuovo Fortbyte 11, che si trova sotto un pappagallo che vola in cerchio.