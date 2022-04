Fortnite, arriva il Wu-Tang Clan: tante nuove skin ed oggetti a tema con il crossover

Fortnite ci ha ormai da molto tempo abituato ad ogni tipo di crossover, anche quelli apparentemente più improbabili. Se intanto Moon Knight è arrivato in Fortnite, Epic Games non ha perso tempo preparando subito l'arrivo di un particolare gruppo all'interno del suo celebre battle royale.

Dal 23 aprile 2022, infatti, il Wu-Tang Clan invade Fortnite portando con sé una nutrita schiera di oggetti, skin ed elementi di personalizzazione ispirati alla nota banda hip-hop newyorkese, divenuta fonte di riferimento per il suo genere musicale di appartenenza e diffondendosi nel mondo come un vero e proprio brand.

Tra i vestiti che verranno inclusi nel gioco firmato Epic Games troviamo il Throwback BG Outfit, che arriva con il Wu Wear Worldwide Back Bling, e il B.R.I.T.E. Outfit, assieme al Wi-Tang Represent Back Bling. E ancora, tra gli oggetti invece ci sono il Neck Protector Pickaxe e il Triumphant Tagger Pickaxe, mentre i nuovi emote sono Shimmy Surfer Glider, Wu Wrap e Wu-Tang is Forever. I nuovi contenuti possono essere ottenuti acquistando due bundle distinti, in alternativa si potranno invece comprare singolarmente. Gli outfit introdotti in Fortnite, infine, verranno venduti anche nel mondo reale tramite lo store ufficiale Wu Wear.

Pronti a manifestare la vostra anima hip-hop?