Fortnite, sta arrivando la Festa delle Lanterne: sfide, emote e tanto altro

Dopo aver istituito Zero Costruzioni, nuova modalità a sé stante di Fortnite che fa totalmente a meno della meccanica di costruzione, Epic Games ha preparato un'altra importante novità per i giocatori del Battle Royale di maggior successo di sempre: stiamo parlando della Festa delle Lanterne 2022!

La Festa delle Lanterne è un nuovo evento destinato ad accompagnare i videogiocatori per tutto il mese di aprile con una serie di "attività luccicanti" e nuovi oggetti sbloccabili. Epic Games ha preferito non addentrarsi nei dettagli, promettendo maggiori novità nei prossimi giorni, ma nel frattempo ha lanciato l'hashtag #ShareTheLight e ha promesso l'arrivo delle nuove prove denominate Lantern Trials, il lancio di un torneo e l'introduzione di un'emote speciale a tema cucina. I giocatori sono inoltre invitati a scattare delle foto alle lanterne che possono essere trovate presso alcuni punti d'interesse dell'isola e a condividerle su Twitter con l'hastag #Lantography2022: gli scatti migliori verranno premiati con l'emote Cameo Needs Loot.

Epic Games ha inoltre anticipato che il prossimo 20 aprile verrà messo in vendita nel negozio degli oggetti il nuovo bundle speciale creato da Power Shong: al suo interno troveranno posto diversi cosmetici come il costume Squadra segreta (con il dorso decorativo Prospect) e il piccone Ascia astrale.